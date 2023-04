NÖN-N1-TV Kinderfreunde Schwechat trotzen Wetter mit Osterfest

W as für ein Osterfest! Obwohl das Wetter am Palmsonntag mehr als frostig war, haben die Kinderfreunde Schwechat alles gegeben, um den Kleinen einen unvergesslichen Tag zu bescheren. Punkt 14 Uhr ging es los mit Spiel und Spaß für die jungen Gäste. Und auch wenn manche Winterjacken im Einsatz waren, konnte das die gute Laune am Ende doch kaum bremsen.