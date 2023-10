NÖN-N1-TV Kinderlesung in Schwechat

D as Vorlesen spielt eine entscheidende Rolle in der Entwicklung von Kindern, wenn sie den Weg des selbstständigen Lesens beschreiten. Aus diesem Grund werden in der Stadtbücherei regelmäßig Vorleseveranstaltungen speziell für Kindergarten- und Vorschulkinder angeboten.