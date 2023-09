NÖN-N1-TV Kolar und Schiebel begeistern bei Sommernachtskonzerten in Brunn

Foto: NÖN-N1-TV

I n einer beeindruckenden Darbietung bei den Sommernachtskonzerten in Brunn am Gebirge am vergangenen Wochenende entführten der talentierte Schauspieler Robert Kolar und der virtuose Pianist Manfred Schiebel das Publikum auf eine nostalgische Reise durch die Welt der Wiener Unterhaltungskunst.

Das außergewöhnliche Duo präsentierte ein breites Repertoire, das von bekannten Wienerliedern bis hin zu weniger bekannten Theater-Couplets, Kabarett-Chansons und kabarettistischen Soli reichte. Was diese Vorstellung besonders bemerkenswert machte, war die Hommage an den legendären österreichischen Komiker Hans Moser und seine kreativen Partner, darunter Größen wie Paul Hörbiger, Fritz Imhoff, Armin Berg und Rudolf Carl. Die Zuschauer wurden mit den zeitlosen Klassikern aus Mosers Repertoire verwöhnt, die von Kolar und Schiebel mit Leidenschaft dargeboten wurden. Doch die Veranstaltung bot weit mehr als nur musikalische Meisterwerke. Robert Kolar führte geschickt biografische Details über Hans Moser in die Performance ein, und seine amüsanten Anekdoten aus dem Leben des Komikers sorgten für Lacher und Berührung gleichermaßen.