Künstlergruppe aus Wiener Neudorf erweckt das Alte Rathaus zum Leben

Das Alte Rathaus von Wiener Neudorf, ein historisches Wahrzeichen, stand lange Zeit im Schatten vergangener Tage. Doch dank der leidenschaftlichen Bemühungen von "WIR" erlebt es nun seine Wiederauferstehung.

Sigrid Jonak, eine talentierte Künstlerin mit Wurzeln in Wiener Neudorf, hat mit ihren Werken eine Brücke zwischen der Welt der Malerei und der Musik geschlagen. Ihre Bilder, die von der Freiheit und Improvisation des Jazz geprägt sind, versetzen Betrachter in eine emotionale Achterbahnfahrt. Von dynamischen Farbspielen bis hin zu abstrakten Kompositionen spiegeln ihre Arbeiten die Vielfalt ihrer Lieblingsmusik, des Jazz wieder.

Ein weiterer Glanzpunkt in der Palette der Künstler von "WIR" ist Martina Bergmann, Jazzsängerin und Musikpädagogin. Bergmann hat Gesang und Elementare Musikpädagogik an der Universität für Musik in Wien studiert und ihre Leidenschaft für den Jazz zu ihrem Lebenswerk gemacht. Ihre beeindruckende Stimme und ihre Musikalität haben schon viele Menschen inspiriert und berührt.

Die Veranstaltungen von "WIR" versprechen Erlebnisse für Kunst- und Musikliebhaber gleichermaßen. Die Künstler haben es sich zur Aufgabe gemacht frische, innovative Impulse nach Wiener Neudorf zu bringen.