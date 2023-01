Landeshauptfrau auf Wahlkampf-Tour in St.Pölten

APA-Video

Obwohl der Wahlkampf für die kommende Landtagswahl sehr kurz gehalten wird, war Johanna Mikl-Leitner bereits in sehr vielen Teilen Niederösterreichs unterwegs um für ihre Kandidatur Stimmung zu machen. Nun machte sie auch am Rathausplatz in St. Pölten Halt.

In ihrer Ansprache forderte Mikl-Leitner ihr ÖVP-Team kämpferisch auf, in den letzten Tagen Wahlkampf noch einmal richtig Gas zu geben. Anschließend besuchte die Landeshauptfrau Unternehmer in der Innenstadt um sich ihre persönlichen Bedürfnisse anzuhören.