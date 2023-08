NÖN-N1-TV Leistungsschau in Brunn am Gebirge

Foto: NÖN-N1-TV

D as 110. Jubiläum der Heeresbekleidungsanstalt in Brunn feierte man am vergangenen Wochenende mit einer Leistungsschau des Bundesheeres.

Am vergangenen Wochenende war Brunn am Gebirge ganz im Zeichen des Bundesheeres. Die Leistungsschau und der Tag der offenen Tür des Heeresbekleidungsamts, kurz HBA, standen im Fokus, wobei auch das 110-jährige Jubiläum gefeiert wurde. Die Veranstaltung bot Einblicke in Fahrzeuge und Ausrüstung aus verschiedenen Waffengattungen, die von der Armee verwendet werden.