Letztes Testspiel der SVS in Schwechat

APA-Video

Die SVS traf der Verletzungsteufel in der Vorbereitung hart und muss auf einige Stammspieler verzichten. Mit jungen Spielern aus den eigenen Reihen versucht die SVS diese Lücken, vor allem zu Beginn der Frühjahrsmeisterschaft, zu schließen. Aber auch drei Neuzugänge gibt es in der Mujakic-Elf zu vermelden. Florian Marschner hat in der Jugend beim SV Ried gespielt und versucht jetzt in Schwechat Fuß zu fassen. Anes Jakupovic war zuletzt in Slowenien engagiert und soll in Zukunft für die Schwechater Elf auf Torjagd gehen.

Gegen den SC/ESV Parndorf hielten die Schwechater nach einem eher verhaltenen Start gut mit. Trotz zweimaligen Rückstand. 0:1 und 1:2, kam die Mujakic-Elf immer wieder zurück ins Spiel und bewies Moral. Am Ende trennte man sich freundschaftlich mit einem 2:2. Das Engagement der jungen Mannschaft macht Mut und trotz der vielen Ausfälle kann es in der laufenden Meisterschaft für den SV Schwechat nur ein Ziel geben: die Meisterschaft gewinnen.

Gleich zu Beginn der Rückrunde müssen die Braustädter nach Mannswörth zum SC. Beim Stadtderby wird man sehen ob die zahlreichen Ausfälle kompensiert werden können.