Maibaumfest in Schwadorf

In Schwadorf fand am 30 April das Maibaumfest am Hauptplatz statt. Musikalisch wurde das Fest vom Musikverein Schwadorf begleitet und der Maibaum wurde bereits am Vormittag aufgestellt.

Für die Besucherinnen und Besucher gab es Mahlzeiten von der „Burgerzauberei" und der Erlös von den Getränken kam einen guten Zweck zu gute.

Der Baum steht für Fruchtbarkeit und Lebenfreude.

Doch Nicht nur dass aufstellen ist eine Tradition im Mai auch das Umschneiden oder stehlen gehört dazu.

Und damit das nicht passiert, passt die Maibaum-Wache auf.