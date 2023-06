NÖN-N1-TV Marschmusik-bewertung in Schwadorf

E in mehr als beeindruckendes Erlebnis ist der Marschmusik-Bewerb: Nicht weniger als 26 Blasmusik-Kapellen mit über 900 Musikanten aus dem Bezirk Bruck nahmen daran teil und versammelten sich am Sportplatz in Schwadorf.

Bläser, Trommler und jede menge Dirigenten, hatten sich zum Marschmusik Wettbewerb in Schwadorf versammelt. Grund dafür sind 100 Jahre bestehen des örtlichen Musikvereins, Und so wurde der Blasmusik-Event nun zum 3ten mal in der Schwadorfer Gemeinde abgehalten.

Die Blasmusik ist ein Fixpunkt im kulturellen Leben und das seit 1923, eine Freude für alle Fans der heimatlichen Musik. APA-Video