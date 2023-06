NÖN-N1-TV Mehr als nur Holzspäne: Maibaumversteigerung kommt FF Schwechat zugute

E rneut organisierte Stadtrat Toni Imre die Maibaumversteigerung in Schwechat. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Karin Baier wurde der Baum mit Freude gefällt, zersägt und in 25 Teile aufgeteilt. Jedes Teil wog genau 7,5 kg und war 33 cm lang. Mit Charme und Witz gelang es, insgesamt beeindruckende 2.640 € an Spenden zu sammeln.

Die ursprüngliche Idee zur Maibaumversteigerung stammt übrigens von Gerfried Primig, einem Kärntner. Der gesamte Erlös der Auktion kommt der Schwechater Freiwilligen Feuerwehr zugute, die stets finanzielle Unterstützung gut gebrauchen kann. Die Maibaumversteigerung in Schwechat vereinte somit auf bemerkenswerte Weise Spaß und Hilfsbereitschaft.