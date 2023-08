NÖN-N1-TV Mittelalterfest in Wiener Neudorf

D as Mittelalterfest in Wiener Neudorf 2023 im Jahre des Herren hatte geladen. Es bot sich die Gelegenheit, Einblicke in die Handwerkskunst vergangener Tage zu erhalten. Und die jüngeren Besucher hatten die Möglichkeit, ein von Menschen betriebenes Fahrgeschäft zu erleben, Geschichten zu lauschen oder den Markt zu erkunden.

APA-Video