NÖN-N1-TV Musik und Umweltbewusstsein begeisterten 8.000 Besucher in Bruck

D as "Paradies Garten Festival" ging in die zweite Runde und erwartete am vergangenen Wochenende rund 8.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Festivalgelände.

Mit einem Line-Up aus 40 DJs wurde die richtige Festivalstimmung erzeugt. Junge aufstrebende Künstlerinnen und Künstler teilen sich die Bühne mit bereits etablierten Gesichtern der Szene. Ein großer Teil der Musikerinnen und Musiker kam aus Österreich, was die lokale Clubkultur hervorheben soll. Aber auch internationale Talente wie "Skin on Skin" und "Mall Grab" erhielten die Möglichkeit, sich im malerischen Landschaftspark rund um Schloss Prugg zu präsentieren. Neben der musikalischen Darbietung diente das Festival als Plattform zur Vereinigung der österreichischen Musikszene unter freiem Himmel, was eine besondere Atmosphäre schuf. Das "Paradies Garten Festival" legt einen besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit. Plastik wird vermieden, stattdessen werden wiederverwendbare Becher verwendet. CO2-Emissionen werden minimiert, und die Besucherinnen und Besucher werden ermutigt, den Veranstaltungsort sauber zu hinterlassen. Das Kerngelände wird durch lokal gewonnene Wind- und Solarenergie versorgt. Gäste werden mit ausschließlich vegetarischen Gerichten von lokalen Anbietern verwöhnt, und die umweltfreundliche An- und Abreise wird durch kostenlose Rückfahrten mit Festivaltickets in den Zügen der ÖBB erleichtert. APA-Video