NÖN-N1-TV Neue Post-Empfangsboxen in Schwechat

N ur ein Postamt in Schwechat und kurzfristig keine Aussicht auf eine weitere Poststelle - und das in einer Stadt mit über 20.000 Einwohnern. Nun sollen Post-Empfangsboxen vorerst ein wenig Abhilfe schaffen. In den kommenden Wochen werden sämtliche Wohnhäuser, die der Gemeinde Schwechat gehören, mit Post Empfangsboxen ausgestattet. Dadurch haben die Bewohner die Möglichkeit, Pakete, Briefe und Einschreibsendungen direkt an ihrem Wohnort abzuholen, falls der Zustellversuch erfolglos war.