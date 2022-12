'Nikolo im Park' in Traiskirchen

APA-Video

Dabei wird auch rundherum so einiges geboten. Beim Streichelzoo zum Beispiel konnten die kleinen Besucherinnen und Besucher mit Schafen, Kaninchen und Meerschweinchen Kontakt aufnehmen. Und im Weihnachtspostamt wurden Briefe an das Christkind verfasst und auch gleich verschickt.

Hauptattraktion an diesem Nachmittag war aber natürlich der Nikolo und der wurde gemeinsam mit Bürgermeister Babler pünktlich um 17.00 Uhr mit dem Nikomobil in den Stadtpark gebracht.

Und dann gings auch schon los mit der Geschenkeverteilung. Jedes Kind, das den Weg in den Stadtpark auf sich genommen hat bekam ein Sackerl und das Treffen mit dem Nikolo wurde von einem Fotografen festgehalten.

Und so wurde Sackerl um Sackerl an die braven Kinder verteilt, bis auch das letzte Kind eines bekommen hat.