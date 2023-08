NÖ Fachkräfte im Rennen um Medaillen bei EuroSkills 2023 in Danzig

Von Beginn an hat Österreich eine Vorreiterrolle bei den EuroSkills eingenommen, wie die eindrucksvollen Erfolgsgeschichten belegen. In der anstehenden Veranstaltung Anfang September in Danzig werden sechs talentierte Fachkräfte aus Niederösterreich mit vollem Einsatz um begehrte Medaillen kämpfen.

WorldSkills Europe, bestehend aus einer Gemeinschaft von 31 Mitgliedsländern, trägt die Berufs-Europameisterschaften mit dem Ziel aus, berufliche Qualifikationen zu stärken und europäische Jugendliche zu fördern.