NÖN – von der Print-Zeitung zur 360 Grad-Medienmarke

Print, Online, Social Media und nun auch TV – die NÖN ist zur 360-Grad-Medienmarke aufgestiegen. „Ein modernes Medienunternehmen braucht Bewegtbild. Und die NÖN als niederösterreichisches Kulturgut kann dies jetzt gekoppelt mit regionaler Stärke in Top-Qualität liefern“, freut sich Michael Ausserer, Geschäftsführer der NÖ Pressehaus Druck- und VerlagsgmbH, bei der offiziellen Präsentation von NÖN-N1-TV am Donnerstagabend in Amstetten.

Dieses 360-Grad-Package bietet lineares TV (Kabel & Satellit – einmal die Woche, mindestens acht Mal pro Tag), das klassische Inserat in der NÖN oder einem ihrer Sonderprodukte sowie den Auftritt auf NÖN.at als Video-Beitrag in der Mediathek beziehungsweise eine Woche lokal als Advertorial. „Wir legen dabei Wert auf höchste Qualität und können Ihnen diese dank unserer im Einsatz befindlichen Teams auch garantieren. Dabei gehen wir speziell auf die Kundenwünsche ein, ohne dass die Dreharbeiten zu Langzeitprojekten werden“, versprach Kurt Raunjak, Head of TV von NÖN-N1-TV, im Gespräch mit NÖN-Marketingleiter Robert Richter, der durch den Abend führte.

Hans Schoder, NÖN-Verkaufsleiter NÖ West, und sein siebenköpfiges Team mit Michaela Grasserbauer, Anita Heigl, Lisa Raßpotnig, Christa Baumgartner, Theresa Kubinger, Christa Dammerer und Hannes Hirtenlehner sind dabei die Ansprechpartner vor Ort, die aktuell auch mit einem speziellen NÖN-N1-TV-Durchstarter-Packet aufhorchen lassen (Ab sofort - Wir bewegen Ihre Werbung auf NÖN-N1-TV und NÖN.at.

Hans Schoder präsentierte dazu auch die aktuellen Zahlen: Die NÖN erreicht aktuell 416.000 Leserinnen und Leser pro Printausgabe, mittlerweile schon über 1,3 Millionen Unique User online über NÖN.at (diese Zahl hat sich im vergangenen Monat um über 20 Prozent gesteigert) und über 400.000 TV-Haushalte in Niederösterreich. „Wir sind auf einem sehr guten Weg in eine erfolgreiche Medienzukunft – gehen Sie diesen Weg weiter mit uns als Partner“, appellierte Hans Schoder an die anwesenden Kundinnen und Kunden.

Illustre Gästeschar genoss die lockere Atmosphäre

Nach dem kurzen offiziellen Teil nutzten die Gäste die lockere Atmosphäre in der „NÖN-N1-TV-Lounge“ zum Netzwerken. Unter den Gästen waren unter anderem Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer, seine Bürgermeisterkollegen Harald Gnadenberger (Gresten) und Karl Gerstl (Wieselburg-Land), der Scheibbser Vizebürgermeister Martin Luger, die Wirtschaftskammer-Geschäftsstellenleiter Andreas Geierlehner (Amstetten) und Augustin Reichenvater (Scheibbs), die Schuldirektoren Brigitte Bartmann (HAK Amstetten), Harald Rebhandl (HTL Waidhofen) und Alois Rosenberger (Francisco Josephinum Wieselburg), die Raiffeisenbankdirektoren Wilfried Czeitschner (Amstetten) und Georg Berger (Ybbstal), Tourismusvertreter Herbert Zebenholzer (Ybbstaler Alpen) sowie zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter namhafter Mostviertler Firmen wie etwa Sandra Simeonidis-Huber und Andreas Wimmer (ZKW), Dominik Karner (Kerschner Reisen), Michael Ringsmuth (Zwölfer Reisen), Petra Aiginger-Klein (Autohaus Aiginger), Karl Öllinger (Autohaus Öllinger), Burgi Fischer (Autohaus Senker) oder Silvia Taubinger (Ultimate Europe).

Stärkung gab es dabei mit Delikatessen von der Fleischerei Freudenschuß, Mehlspeisen von der Konditorei Riesenhuber, erlesene Weine von Sommelier Rudi Kneissl und die alkoholfreie Fruchtsaftcuvée „Raureif“ von Bernd Menzl. Für die perfekten Bilder des Abends war Didi Rath (www.mostropolis.at) zuständig.