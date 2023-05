NV feiert 100-jähriges Bestehen auch in Schwechat

Während des Zweiten Weltkrieges wurden viele Versicherungsgebäude und Archive zerstört. Die NV konnte sich jedoch schnell wieder erholen und baute ihr Geschäft weiter aus. In den 1960er Jahren wurde die Gesellschaft zu einem wichtigen Akteur am Versicherungsmarkt in Österreich.

In den 1980er und 1990er Jahren setzte die NV auf Expansion und Diversifikation und bot nun auch Produkte wie Kfz-Versicherungen, Reiseversicherungen und Krankenversicherungen an. Die NV konnte sich damit als Universalversicherung am Markt positionieren und wurde zur ersten Wahl für viele Kunden in Niederösterreich und darüber hinaus.

Im Laufe der Jahre hat sich die NV immer weiterentwickelt und modernisiert. Die Gesellschaft investierte in neue Technologien und baute ihre Online-Dienstleistungen aus, um den Kunden ein besseres Service bieten zu können.

Im Jahr 2023 feierte die NV ihr hundertjähriges Jubiläum und bot dabei auch Einblicke in ihre bewegte Geschichte. Auch in Schwechat, wo die NV eine Geschäftsstelle betreibt, konnte man sich über die Entwicklung des Unternehmens informieren und zusammen mit anderen guten KundInnen feiern.

Die NV hat in den letzten hundert Jahren eine bemerkenswerte Reise hinter sich und hat sich zu einem wichtigen Unternehmen in der Versicherungsbranche entwickelt. Mit ihrem breiten Produktspektrum und einem starken Fokus auf den Kundenbedürfnissen möchte die NV auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der Versicherungsbranche spielen.