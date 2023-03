Österreich hat Geschmack - Der Tafelspitz

Der Auftrag der Geschmacksagentin. führt sie in die Nähe des Schlosses Schönbrunn, um ein klassisches Wiener Rezept zu finden. Gemeinsam mit Herrn Süleyman Toluay begibt sie sich in die Küche des Restaurants Tafelspitz und bereitet einen Tafelspitz zu, der in einem kaiserlichen Ambiente beim Interview mit dem Geschäftsführer, Herrn Orhan Toluay, und seinem Vater und Inhaber Süleyman Toluay genussvoll verspeist wird.