Österreich hat Geschmack - Therme Laa Hotel & Silent SPA

Um diese wunderschöne Naturlandschaft zu schützen ist der Geschmacksagent heute mit dem neuen BYD (Bild Your Dreams) ATTO 3 angereist, der ihn umweltbewusst – rein elektrisch in die Therme Laa – Hotel & Silent Spa führt. Selbstverständlich bietet das Resort auch Ladestationen für Elektrofahrzeuge an.

Das 4* Superior Resort verfügt über zwei Restaurants – das Á-la-Carte- Restaurant Gaumenfreuden und das Restaurant Feinspitz. Zusätzlich stehen die Vitalbar im Hotel-Spa sowie die Lounge-Bar in der Hotel-Lobby zur Verfügung.

In der Küche werden saisonale und Zutaten aus biologischem Anbau von geschätzten Weinviertler Lieferanten aus der Region verwendet – so wurden die Restaurants des Hotels & Silent Spa mit der BIO-Teilzertifizierung ausgezeichnet.

Ganz wesentlich zum Erfolg der Therme Laa trug die Eröffnung des exklusiven Adult-only SILENT DAY SPA bei. Unter dem Motto „Kein Tag wie jeder andere" bietet diese besondere Einrichtung auf über 36.000 m² eine einzigartige Welt der Ruhe und Entspannung. Thermalwasser, sanftes Licht und zarte Düfte, edle Materialien und ein exquisiter Service verzaubern die Gäste!