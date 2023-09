Opus und die Schick Sisters präsentieren Hymne „Welcome to Vienna"

Die Hymne mit dem Namen "Welcome to Vienna" wurde speziell für den Wiener Flughafen komponiert und wird bald als Airport-Jingle zu hören sein. Die Idee für diesen einprägsamen Song entstand, als Ewald Pfleger von Opus sich dachte, dass der Flughafen eine neue Hymne benötigt. Er schickte den Song an seinen alten Schulfreund Günther Ofner, der Vorstandsdirektor des Flughafens Wien ist, und dieser war sofort begeistert.

Ursprünglich war die Idee, nur einen gemeinsamen Song zu produzieren, doch die Zusammenarbeit zwischen den Schick Sisters und Opus erwies sich als so fruchtbar, dass daraus ein ganzes Album entstand. Das Debut-Album "WE ARE ONE" wurde am 15. September veröffentlicht und zeigt die beeindruckende künstlerische Zusammenarbeit der beiden Gruppen. Das Album-Cover wurde von einem der berühmtesten Künstler Österreichs, Ernst Fuchs, gestaltet und verleiht dem Werk eine visuelle Einzigartigkeit.

Dieses Projekt markiert ein starkes Lebenszeichen der "Live Is Life" Stars nach ihrem Abschied vor zwei Jahren und wird sicherlich die Herzen der Fans erobern.