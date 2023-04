Der Raiffeisen Osterlauf in Mödling und Maria Enzersdorf lockte wieder einmal unzählige Läuferinnen und Läufer aus dem Winterschlaf. In verschiedenen Altersklassen und Distanzen konnten sich die Sportlerinnen und Sportler am Ostermontag messen.

Bereits zeitig in der Früh bei noch kühlen Temperaturen ging es los. Vor der Raiffeisen Regionalbank Mödling starteten die ersten Teilnehmer schon um 9.00 Uhr in den Einzel- und Teambewerb über 5km. Und auch die Nordic Walker gingen in Mödling an den Start.

Die Läuferinnen und Läufer wurden von den Zuschauern und Raiffeisenmitarbeitern angefeuert. Die Laufstrecke führte von Mödling weg durch die Stadt bis nach Maria Enzersdorf.

Vor dem Schloss warteten schon rund 200 Kinder in den unterschiedlichsten Alterskategorien auf ihren Start.

Um 10 Uhr starteten dann die Teilnehmer des Viertel- und Halbmarathons und während die Langstreckenläufer unterwegs waren, gab es die Starts der Kinder in den verschiedenen Altersklassen. Von den ganz Kleinen in der Kategorie der Minis, bis hin zu den jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Sie liefen ihre Distanzen mit Bravour und bekamen beim Zieleinlauf als Belohnung eine Medaille.

Insgesamt rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewältigten ihre Laufstrecken bei herrlichen Bedinungen.

Der Raiffeisen Osterlauf in Mödling und Maria Enzersdorf war auch heuer wieder ein toller Auftakt in die Laufsaison.