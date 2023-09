Pfadfinder in Wiener Neudorf feiern Jubiläum

Das Pfads-Leben fasziniert Mädchenund Buben jeden Alters - von den Wichtel und Wölflingen über Guides und Späher bis zu den Explorer, Rangern und Rover.

Zum Jubiläum „Pfadis Wiener Neudorf" hat die Marktgemeinde Wiener Neudorf die Kosten von der Bühne übernommen.

Gefeiert hat man unter anderem mit Konzert und Disco am Freitag, mit Lagerfeuer am Samstag und mit einem ökumenischem Gottesdienst und einer Tombola am Sonntag. Und das alles mit ganz viel Freundschaft