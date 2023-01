NÖN-N1-TV Prottes: Windpark wird erweitert

N och im Januar wird damit begonnen den bestehenden Windpark in Prottes um 3 moderne Windkraftanlagen zu erweitern. Insgesamt sollen dabei in Summe 58,5 GWh Ökostrom pro Jahr erzeugt werden. Das entspricht dem Jahresverbrauch von beinahe 17.000 Haushalten. Mit dem 2022 neu festgelegten Fahrplan haben habe sich das Land ganz klar für den Ausbau der Windkraft ausgesprochen, so der Präsident des Niederösterreichischen Landtages, Karl Wilfing.