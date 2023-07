NÖN-N1-TV Rätselheft im Museum Traiskirchen

D as Stadtmuseum Traiskrichen lud ein zu einer Zeitreise in das vergangene Jahrhundert. Dabei wurde auch das neue Rätselheft präsentierte das in Kooperation mit der Gemeinde entstand. Es soll den jungen Museumsbesuchern spielerisch und interaktiv Wissen vermitteln.

Es war eine Zeitreise der besonderen Art wo die Schauräume des Museums erforscht werden konnten. Gemeinsam mit den beiden Protagonisten des Heftes: „Jojo und Castor" konnten die Kids die einstigen Geschäfte ganz neu betrachten. Und dabei auch etwas lernen.