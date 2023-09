NÖN-N1-TV Rebel Heart Festival lockte Rock'n Roll-Fans nach Traiskirchen

D as beliebte Traiskirchner Lifestyle Festival hat eine aufregende Neuerung erfahren, indem es sich in diesem Jahr ins Stadtzentrum von Traiskirchen verlagerte. Über ein ganzes Wochenende hinweg verwandelte sich das Areal rund um die Stadtsäle, den Hauptplatz und das ARKADIA in den Hotspot für alle Fans des Rockabilly und Rock'n Roll Lifestyles. Die örtlichen Gewerbe- und Gastrobetriebe wurden aktiv in das Event eingebunden, was das Angebot für die Besucher erheblich erweiterte.