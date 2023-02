Regionalliga Ost: FCM Traiskirchen - Wiener Sport-Club

Das Sport- und Freizeitzentrum in Traiskirchen war gut gefüllt, kein Wunder war doch der Wiener Sport-Club samt seiner Friedhofstribüne zu Gast. Aber auch viele Traiskirchnerinnen und Traiskirchner fanden den Weg ins Stadion. Insgesamt rund 350 Zuschauer fieberten dem Heimspiel des FCM entgegen.

Vor dem Spiel gab es noch Glückwünsche an Bürgermeister Babler, der an diesem Wochenende seinen runden Geburtstag feierte. Zwei Herzen schlugen in der Brust vom Jubilar an diesem Fußballabend, ist er zum einen ein eingefleischter Sport-Club Fan und zum anderen Ehrenpräsident vom FCM Traiskirchen. Und so wünschte sich Babler ein Unentschieden mit vielen Toren.

Der Wunsch des Geburtstagskindes wurde erfüllt, denn die beiden Teams trennten sich mit einem freundschaftlichen Unentschieden. Nur mit den vielen Toren sollte es nicht so ganz klappen. Die Zuschauer bekamen aber ein flottes Regionalliga-Spiel zu sehen, Tore jedoch nicht. Der FCM Traiskirchen und der Wiener Sport-Club trennten sich mit einem torlosen Remis.