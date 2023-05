Renaturierung der Liesing: Erfolgreiches Projekt in Schwechat

Der renaturierte Fluss bietet nun Mensch und Tier einen natürlichen Lebensraum, während die Bürgerinnen und Bürger Zugang zu einer idyllischen Oase inmitten der Stadt haben. Die Schülerinnen und Schüler der 4c der Sport & Sprachmittelschule am Frauenfeld hatten die Möglichkeit, die neu entstandene Natur zu erkunden und das Flusssystem hautnah zu erleben. Bürgermeisterin Karin Baier betont die Bedeutung dieser Renaturierung für die Verbundenheit der jungen Generation mit der Natur.

Das Projekt ist ein herausragendes Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Stadtgemeinde und dem Nationalpark Donau-Auen. Es zeigt eindrucksvoll, dass Naturschutz und urbanes Leben Hand in Hand gehen können und bringt zudem Vorteile für den Hochwasserschutz mit sich. Durch die Renaturierung kann der Fluss nun mehr Wasser aufnehmen und die Pegel steigen nicht mehr so schnell an, erklärt Rangerin Christiane Mair abschließend.