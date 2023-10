Repair Café in Wiener Neudorf

Ein Schwerpunkt der Hand.Werk.Stadt ist der Kampf gegen die Wegwerfkultur. Statt defekte Geräte und Gegenstände zu entsorgen, haben die Mitglieder Zugang zu Arbeitsräumen, Fertigungsmaschinen, Geräten und Werkzeugen, um sie zu reparieren und wieder in Betrieb zu nehmen. Dieser Gedanke wird auch im Repair Cafe in Wiener Neudorfer Wirtschaftshof gelebt, wo freiwillige Profi-Bastler am Samstagvormittag kaputte Geräte zum Leben erwecken. Fahrräder, Brotschneidemaschinen, Staubsauger, Plattenspieler und Videorekorder sind nur einige Beispiele für die vielfältigen Reparaturen, die hier durchgeführt werden.

Besonders erfreulich ist die Beteiligung ehemaliger Schüler der HTL als engagierte "Bastler" im Repair Cafe. Die Hand.Werk.Stadt geht jedoch weit über Reparaturen hinaus. Hier können die Menschen Nähmaschinen verwenden, Siebdruckanlagen bedienen und noch viele weitere handwerkliche Fähigkeiten entwickeln. Dieses einzigartige Zentrum fördert die Gemeinschaft, das handwerkliche Geschick und den Gedanken der Nachhaltigkeit, und trägt somit aktiv zur Bereicherung der Region Mödling bei.