NÖN-N1-TV Rettungshunde trainieren im Traiskirchner Aqua Splash

D ie Rettungshundebrigaden aus Brunn am Gebirge, Hofstätten und Heidenreichstein trainierten vor kurzem im Traiskirchner "Aqua Splash". Die Rettungshundebrigade ist eine wichtige Organisation in Österreich, die sich für die Rettung von Menschenleben einsetzt. Beim Training im Aqua Splash hatten die Rettungshunde die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten im Wasser zu verbessern. Denn im Ernstfall müssen die Hunde in der Lage sein, Menschen aus Flüssen, Seen oder anderen Gewässern zu retten.