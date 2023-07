Sachkunde: Stadtgemeinde Schwechat unterstützt HundebesitzerInnen

Dr. Nathaniel, Tierarzt aus Schwadorf, bietet die erforderlichen Informationsstunden für den Sachkundenachweis an. Der Sachkundenachweis umfasst eine dreistündige Informationsveranstaltung. Bei jedem Termin können maximal 10 Hundebesitzer unterstützt werden, indem ihre Kosten übernommen werden.

Bürgermeisterin Karin Baier betont die Bedeutung der Sachkunde: "Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Einwohner stehen an erster Stelle. Durch die Unterstützung beim Sachkundenachweis möchten wir sicherstellen, dass Hundebesitzer das erforderliche Wissen haben, um ihre Vierbeiner verantwortungsvoll zu halten und potenzielle Gefahrensituationen zu vermeiden."

Es gibt noch zwei Termine im August und September, die von der Stadtgemeinde auf der Website schwechat.gv.at bekannt gegeben werden. Um von der Kostenförderung profitieren zu können, müssen Hundebesitzer in Schwechat gemeldet sein, ihre Hunde aktiv angemeldet haben und sich verpflichten, den Sachkundenachweis zu erbringen. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" – also in der Reihenfolge der Anmeldungen.