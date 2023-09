Sachkundenachweis: Schwechat setzt Zeichen für sichere Hundehaltung

Dr. Nathaniel, ein angesehener Tierarzt aus Schwadorf, spielt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Hundebesitzer in dieser wichtigen Angelegenheit. Er bietet die erforderlichen Informationsstunden für den Sachkundenachweis an, eine dreistündige Informationsveranstaltung, die unerlässliches Wissen zur verantwortungsvollen Hundehaltung vermittelt. An den bisherigen Terminen war das Besucherinteresse groß.

Bürgermeisterin Karin Baier betont nachdrücklich die Bedeutung dieser Maßnahme: "Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Einwohner stehen an erster Stelle. Durch die Unterstützung beim Sachkundenachweis möchten wir sicherstellen, dass Hundebesitzer das erforderliche Wissen haben, um ihre Vierbeiner verantwortungsvoll zu halten und potenzielle Gefahrensituationen zu vermeiden."

Diese Initiative zeigt das Engagement der Stadtgemeinde Schwechat für eine sichere und verantwortungsvolle Hundehaltung. Sie bietet nicht nur Unterstützung für Hundebesitzer, sondern trägt auch dazu bei, die gesamte Gemeinde sicherer und harmonischer zu gestalten. Die Kostenübernahme für den Sachkundenachweis ist ein deutlicher Schritt in Richtung einer besseren Hundehaltung und eines sichereren Lebensumfelds für alle Bürgerinnen und Bürger.