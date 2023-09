NÖN-N1-TV Schienen-Transport statt Lkw-Fahrten: Trigos-Preis für Welser Profile

Die Welser Profile GmbH, im Bild Geschäftsführer Andreas Welser, setzen auf Umweltschutz und Infrastrukturentlastung. Foto: Sonnenladen

P roduktionswerk in Gresten liefert und transportiert großteils umweltfreundlich per Bahn. Dafür erhielt es nun in der Kategorie „Klimaschutz“ den renommierten Preis für Nachhaltigkeit.