Schlossparkfest in Vösendorf

D ie heißersehnte zweite Auflage des Schlossparkfestes in Vösendorf ging am Wochenende über die Bühne. Das bunte Programm für Jung und Alt lockte abermals zahlreiche Besucher an.

Am vergangenen Wochenende fand das Schlosspark-Fest in Vösendorf statt, das bereits zum zweiten Mal veranstaltet wurde. Die örtlichen Vereine sorgten an verschiedenen Ständen für das leibliche Wohl der Besucher und es gab auch eine Vielzahl von Spielstationen wie Kraftheben oder Bierkrugschieben. Eröffnet wurde das Fest feierlich mit dem Bieranstich des Bürgermeisters, Musikalisch begleitete die Ostbahnkurti-Coverband Ostbahn 11.