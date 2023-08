Schwechat-Derby zum Auftakt in die neue Saison der Wiener Stadtliga

APA-Video

Die Gastgeber legten sehr ambitioniert los. Nach einem langen Einwurf von Fuat Karacan in der 11. Minute, verlängerte Saidouna Conde mit dem Kopf und Ugur Sezen war zur Stelle und erzielte das 1:0. Toller Auftakt für den Aussenseiter, der auch nach dem Führungstreffer weiterhin Druck auf das Gästetor machte. In der 20. Minute verhinderte die Stange einen weiteren Treffer.

Nach der Trinkpause erhöhte die SV Schwechat das Tempo und drängte auf den Ausgleich. Nach einer halben Stunde Spielzeit ein schöner Angriff über die rechte Seite, tolle Flanke von Kaya und Manuel Cerba war mit dem Kopf zur Stelle. Ein durchaus verdienter Ausgleich zu diesem Zeitpunkt. Die Gäste hatten etwas mehr vom Spiel, aber der SC kam zu den gefährlicheren Szenen.

Kurz vor der Halbzeitpause ein Ballverlust der Schwechater im Mittelfeld, der Ball kommt zu Saidouna Conde und der fackelte nicht lange. Mit dieser 2:1-Führung des SC Mannswörth ging es dann auch in die Kabinen.

Und auch nach dem Seitenwechsel ein unverändertes Bild. Die SVS versuchte das Spiel zu kontrollieren, aber Mannswörth war einfach die aggressivere Mannschaft. In der 53. Minute wieder ein Fehler der Slawik-Elf im Spielaufbau, Conde bediente Akin Atmaca im Strafraum und der machte das 3:1.

Doch die Schönberger-Elf hatte noch nicht genug. Nach diesem weiten Abschlag von Can Beliktay kam der Ball abermals zu Saidouna Conde und der schüttelt seinen Verteidiger ab und erhöhte auf 4:1.

Conde war mit seinen zwei Toren und zwei Assists klar der Matchwinner an diesem Fußball-Abend.

Die SV Schwechat konnte zwar kurz darauf durch ein Eigentor von Mohammed Khattab noch einmal auf 4:2 verkürzen, aber es blieb beim Überraschungserfolg für den SC Mannswörth.

Mit diesem Derbysieg in der ersten Runde belegt der SC Mannswörth den vierten Tabellenplatz in der Wiener Stadtliga. Die SV Schwechat startet auf dem 11. Platz in die Saison.