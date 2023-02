NÖN-N1-TV Schwechat: Jahreshauptversammlung der FF Kledering

V ergangene Woche fand die jährliche Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kledering statt. Am Programm stand unter anderem ein kleiner Überblick über das Jahr 2022. Darüber wird auch bald die Klederinger Bevölkerung per Post informiert: in den kommenden Tagen wird dazu eine kleine Broschüre verteilt.