Schwechat und Kledering errichten stolz ihre Maibäume

E s war der 1. Mai und Schwechat und Kledering waren bereit, die Tradition des Maibaum-Aufstellens fortzusetzen. Zum zweiten Mal wurde am Schwechater Hauptplatz ein Maibaum errichtet, was jedoch nicht gar so viele Besucher anzog. Vielleicht waren einige ja noch zu müde vom Walpurgisnacht-Tanz.