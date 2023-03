Schwechater Derby in der Wiener Stadtliga

APA-Video

Gleich zum Start in die Frühjahrssaison der Wiener Stadtliga gab es das große Schwechater Derby. Der SC Mannswörth, der an 12. Stelle in der Tabelle überwintert hatte, empfing den Tabellenführer SV Schwechat auf heimischer Anlage. Vom Papier her also eine klare Angelegenheit, könnte man meinen. Aber die Gäste mussten auf einige Stammkräfte verzichten und so entwickelte sich von Beginn an eine ausgeglichene Partie, die von Zweikämpfen geprägt war.

In der 10. Minute dann der erste Aufreger; Freistoß für die SVS von der linken Seite, Marcel Vittner flankt zur Mitte und der Ball landet im Tor! Aber der Schiedsrichter entschied auf Abseits, ganz zum Unmut der Schwechater Spieler.

Mitte der ersten Hälfte dann dieser Vorstoß des SC Mannswörth über die rechte Seite. Flanke zur Mitte und plötzlich stand es 1:0. Neuzugang Boris Biro sorgte für die Führung der Schönberger-Elf.

In der Folge wurde das Derby intensiver. Zahlreiche Fouls ließen die Wogen hochgehen. Schiedsrichter Admir Hasanovic hatte alle Mühe die Spieler zu beruhigen.

Kurz vor der Halbzeit noch ein Freistoß in aussichtsreicher Position für die Mujakic-Elf. Der Schuss von Fatlum Kreka fiel jedoch etwas zu hoch aus und so blieb es bei der knappen 1:0-Führung für den SC Mannswörth.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte die SV Schwechat dann das Spiel weitgehend und erzielte nach rund zehn Minuten den Ausgleich. Der Freistoß von Marcel Vittner segelte an Freund und Feind vorbei und überraschte den Mannswörther Schlussmann.

Der Tabellenführer drängte in der Folge auf den Führungstreffer, Möglichkeiten konnten aber nicht genutzt werden. Und auch bei einem Freistoß hatten die Braustädter kein Glück. Zuerst verhinderte die Stange und danach der Pfiff des Schiedsrichters ein Tor für die SVS.

In der 78. Minute dann ein langer Ball der Gastgeber, Balasz Szebenyi setzte sich gegen seinen Kontrahenten durch und brachte den Ball irgendwie zur Mitte. Der Schwechater Goalie konnte den Ball nur kurz abwehren und Julian Hirschbeck war zur Stelle und sorgte für den erneuten Führungstreffer von Mannswörth.

SVS-Trainer Mujakic setzte daraufhin alles auf eine Karte und brachte mit Manuel Cerba einen frischen Stürmer. Und das sollte sich bezahlt machen, denn nur Minuten später sorgte Cerba für den Ausgleich. Ein ganz wichtiger Treffer für die Schwechater, die so zumindest einen Punkt aus Mannswörth mitnehmen konnten.

In Mannswörth trauerte man der verpassten Möglichkeit am Ende etwas nach.

Durch das Unentschieden verlor die SV Schwechat die Tabellenführung an den FavAC, trotzdem war man mit dem Punkt am Ende zufrieden.