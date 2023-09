NÖN-N1-TV Schwechater Eltern-Kind-Cafe: Ein Ort zum Spielen und Vernetzen

D as Eltern-Kind-Cafe, das sich im Sozialzentrum "SoFa" befindet, ist ein Ort, an dem sowohl Mütter als auch Väter herzlich willkommen sind. Hier können sie in einladenden Räumlichkeiten im Erdgeschoss gemeinsam mit ihren Kindern spielen und sich in geselliger Atmosphäre austauschen.

Die Ursprungsidee für diese Einrichtung stammt von Jennifer Görlich, die einst nach Schwechat kam, ohne viele soziale Kontakte in der Stadt zu haben. Ihr Herzenswunsch war es, eine Plattform zu schaffen, auf der Eltern die Möglichkeit haben, sich besser zu vernetzen und näher zueinander zu finden. Dank ihres Engagements und ihrer Initiative hat sich das Eltern-Kind-Cafe in nur einem Jahr zu einer blühenden Gemeinschaft von Familien entwickelt. Weitere Informationen zum Eltern-Kind-Cafe sowie das aktuelle Veranstaltungsprogramm finden Sie auf der offiziellen Website der Stadt Schwechat unter dem folgenden Link: schwechat.gv.at/Eltern-Kind-Cafe. Das Eltern-Kind-Cafe in der Sendnergasse 17: ein lebendiger Treffpunkt, der den sozialen Zusammenhalt in der Gemeinschaft stärkt.