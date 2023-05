Schwechater Gemeinderat: Diskussion um Tempo 30

Die Resolution fordert eine Änderung des straßenverkehrsrechtlichen Rahmens, um es Städten und Gemeinden zu erleichtern, Tempo 30 als angemessene Höchstgeschwindigkeit einzuführen.

Ein weiterer Beschluss betraf die Bestellung von Angelika Frauenberger als Gemeindevertreterin und Vertreterin der Bürgermeisterin im Abfallwirtschaftsverband. In ihrer neuen Funktion möchte sie sich unter anderem in Zeiten der Teuerung für eine Begrenzung der Müllgebühren einsetzen.

Außerdem wurde der Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung am Standort Frauenfeld beschlossen, was die zukünftige Versorgung der Familien in der Gemeinde sicherstellen soll.