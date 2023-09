Schwechater Gemeinderat genehmigt neue Kinderbetreuungsförderungen

Diese Richtlinien beinhalten die Ermäßigung der Nachmittagsbetreuung in Kindergärten und Schulen, die Reduzierung von Schulveranstaltungskosten und die Einführung einer Schulstartbeihilfe. Besonders hervorzuheben ist die Überarbeitung der Förderkriterien, die darauf abzielt, einkommensschwache Familien noch gezielter zu unterstützen. Eine bedeutende Neuerung besteht darin, dass die Anträge für diese Förderungen nun zentral bei der Gemeinde gestellt werden können und in fünf verschiedenen Sprachen verfügbar sind. Zudem wird die Unterstützung in Härtefällen präziser auf die Bedürfnisse zugeschnitten.