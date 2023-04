Schwechater Henry Laden feiert Jubiläum und setzt auf Nachhaltigkeit

Die Geschäftsphilosophie des Henry Ladens basiert auf Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung: Durch den Verkauf von gebrauchten Gegenständen werden wertvolle Ressourcen geschont und gleichzeitig soziale Projekte des Roten Kreuzes finanziert.

Im vergangenen Jahr konnte der Henry Laden einen neuen Standort beziehen, was eine Erweiterung des Angebots und eine bessere Erreichbarkeit für Kunden bedeutete. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, bot der Henry Laden seinen Kunden einen besonderen Rabatt: 50% auf alle Artikel. Die Aktion war ein großer Erfolg und lockte zahlreiche Schnäppchenjäger und Nachhaltigkeitsbewusste in den Laden.

Auch in Zukunft will der Henry Laden seinen Kunden ein attraktives Angebot an preiswerter und nachhaltiger Ware bieten und damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur Unterstützung sozialer Projekte leisten. Denn im Henry Laden kann jeder etwas Gutes tun - für sich und für andere.

https://www.roteskreuz.at/niederoesterreich/schwechat/henry-laden