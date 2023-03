NÖN-N1-TV Schwechater Jugendhaus erfolgreich im ersten Jahr

D as Jugendhaus in Schwechat verzeichnet im ersten Jahr eine hohe Anzahl von rund 1300 Jugendlichen, die das Angebot wahrgenommen haben. Zudem wurden ca. 200 Beratungen durchgeführt, was auf positive Resonanz und Bedarf hinweist.