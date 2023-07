NÖN-N1-TV Schwechater Markt

Am Hauptplatz findet jeden dritten Samstag im Monat der Schwechater Markt statt. Von 8 bis 12 Uhr können Besucher eine Vielzahl von Produkten entdecken, darunter Lebensmittel, Kleidung und Accessoires. Der Markt bietet hauptsächlich regionale Produkte an, darunter auch eine große Auswahl an Bio-Produkten.

Es gibt viele Gründe, den Markt zu besuchen, sei es zum Schlendern, Einkaufen oder einfach zum geselligen Austausch.