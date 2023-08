NÖN-N1-TV Schwechater Stadtfest 2023 mit Musik, Sport und Gemeinschaft

D ie Rothmühle und das Rudolf Tonn Stadion verwandelten sich am vergangenen Wochenende in ein farbenfrohes Festival der Begeisterung, Musik und Zusammengehörigkeit. Vom 25. bis 27. August zog das traditionelle Stadtfest Tausende von Gästen an und bot ein vielfältiges Programm für Menschen jeden Alters.

Musikliebhaber, Gourmets und Unterhaltungssuchende kamen gleichermaßen auf ihre Kosten. Die Bühnen wurden von lokalen Talenten sowie internationalen Bands bevölkert, die ihre musikalische Bandbreite eindrucksvoll präsentierten. Ein besonderes Highlight war zweifelsohne der Auftritt von "JOSH.", der mit seinen Chart-Hits wie „Cordula Grün" das Publikum in seinen Bann zog - und das, obwohl das Wetter aufgrund einer Sturmwarnung nicht so ganz mitspielte. Stadtfest Josh ließ die Schwechater Rothmühle beben Doch das Stadtfest bot nicht nur musikalische Genüsse, sondern auch eine reiche Auswahl an anderer Unterhaltung. Für die jüngsten Besucher stand eine eigene Kinderstadt mit Spielen und einer Funfood Corner bereit. Jugendliche fanden im speziell eingerichteten Jugendbereich spannende Angebote vor. Ein musikalisches Warm-Up am Freitagabend mit DJ MAEX sorgte für die perfekte Einstimmung auf das Festivalwochenende. Sportliche Herausforderungen bereicherten ebenfalls das Programm. Ein besonderer Höhepunkt war das Duell des Gemeindeteams Schwechat gegen das Team aus der Partnerstadt Skalica. Die Zuschauer fieberten mit, um die historische Chance auf den Sieg für Schwechat in der Städtepartnerschaft zu unterstützen. Dieser konnte tatsächlich mit einem 2:1 Sieg eingefahren werden: der Wanderpokal ist jetzt in Schwechat gelandet. Das Stadtfest bot jedoch nicht nur musikalische Unterhaltung und Spannung, sondern auch kulinarische Genüsse und Shopping-Vergnügen. Eine vielseitige Auswahl an regionalen Spezialitäten und internationalen Gaumenfreuden sowie zahlreiche Verkaufsstände luden zum Schlemmen und Stöbern ein. Informationsstände von Stadtgemeinde und Polizei boten den Besuchern die Möglichkeit, sich über lokale Initiativen und kommende Ereignisse zu informieren und den Dialog mit der Stadtvertretung zu suchen. Das Stadtfest Schwechat 2023: ein Wochenende voller Höhepunkte, das Familien, Freunde und Musikbegeisterte gleichermaßen begeisterte. Die Veranstaltung brachte einmal mehr Gemeinschaft, Kultur und Freude zusammen.