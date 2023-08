NÖN-N1-TV Schwungvoller Abend mit Blues und Boogie in Brunn am Gebirge

D ie Marktgemeinde Brunn am Gebirge erlebte nach einer längeren Pause eine musikalische Wiederbelebung, als es wieder hieß: "It's Blues and Boogie Time". Unter der künstlerischen Leitung von Axel Ramerseder und Michael Pewny fand eine Summertime Boogie Party statt, die die Einwohner und Gäste gleichermaßen begeisterte.

Zuletzt vor 7 Jahren sorgte das Blues- and Boogie Festival bereits für beeindruckende Erfolge in der Gemeinde. Nun konnte die Veranstaltung in Form einer beschwingten Sommerparty erneut aufgenommen werden. "Dieses Event ist ein wichtiger Baustein im Brunner Veranstaltungskalender", betonte Renate Feiks, die gf GRätin. Sie zeigte sich erfreut darüber, dass das Konzert wieder stattfand und das kulturelle Angebot der Gemeinde um ein weiteres Highlight bereichert wurde. Selbst Bürgermeister Andreas Linhart gab zu, ein Fan zu sein. Der Abend versprach unbeschwerte Sommerfreude und gute Musik. Unter dem klaren Himmel von Brunn am Gebirge versammelten sich Einheimische und Besucher, um den mitreißenden Klängen von Blues und Boogie zu lauschen.