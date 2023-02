Semester-Ferienspiel in Brunn am Gebirge

APA-Video

Nachdem das Ferienspiel im Sommer immer so gut angenommen wurde, hat sich die Gemeinde Brunn am Gebirge überlegt auch in den Semesterferien ein Unterhaltungsprogramm für die Kleinen anzubieten.

Man traf sich also im Bruno zum lustigen Slime-Workshop, wo Betreuer Thomas Bäuml auf die Kleinen wartete und für die Kids ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet hatte.

Bei der aufregenden Slime Party hatten die Kinder die Möglichkeit, selbst Slime zu machen und zu experimentieren. Es war ein großer Spaß für die Kids, die perfekte Konsistenz für ihren ganz persönlichen Slime zu erreichen. Farben und Zutaten standen zur Verfügung, so dass jedes Kind seinen eigenen individuellen Slime kreieren konnte.

Die Kinder hatten sichtlich viel Spaß beim Mischen und Spielen mit dem selbstgemachten Slime.

Auch die Bewegung kam an dem Ferientag nicht zu kurz. Nur Herumsitzen wäre auf die Dauer auch zu langweilig.

Und sie Kinder hatten den ganzen Tag über Spaß und Abwechslung. Das Semesterferienspiel in Brunn am Gebirge war also ein toller Erfolg.