NÖN-N1-TV Seniorenzentrum Schwechat: Punschen mit den CliniClowns

Foto: NÖN-N1-TV

E s herrschte eine weihnachtliche Stimmung, denn in der Adventszeit gibt's im Garten des Seniorenzentrums so wie jedes Jahr Punsch mit und ohne Alkohol, gegen den kleinen und großen Hunger Süßes und Salziges - und auch viel zu Lachen; und weil dieses Lachen bekanntlich die beste Medizin ist statteten auch in diesem Jahr wieder die Cliniclows dem Seniorenzentrum einen Besuch ab. Der Erlös aus der Veranstaltung kommt ihnen zugute…