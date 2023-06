Sommerfest zum Schulschluss in Himberg

Der Sommer ist endlich da und das Schuljahr neigt sich langsam dem Ende zu. Das ist ein Grund zum Feiern, und so fand in Himberg das Schulschluss-Fest am Kirchenplatz statt. Diese Veranstaltung, organisiert vom Elternverein der Volksschule, erfreute sich großer Beliebtheit in der gesamten Gemeinde.

Die Feuerwehr war ebenfalls beim Fest vertreten und präsentierte sich mit verschiedenen Stationen, die für Unterhaltung sorgten.

Auch kulinarisch wurde den Besuchern einiges geboten. Es gab eine vielfältige Auswahl an Köstlichkeiten zum Genießen. Doch das war noch nicht alles, denn das Fest hatte noch weitere Attraktionen zu bieten.