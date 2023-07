NÖN-N1-TV Sommerkino in Brunn am Gebirge

D as Sommerkino in Brunn am Gebirge ist gestartet. An insgesamt neun Abenden, jeweils von Montag bis Mittwoch, werden bei der „BRUNO-Freiluft" hochwertige Spiel- und Dokumentarfilme gezeigt.

Filme schauen unter freiem Himmel ist schon etwas Besonderes. Umso mehr, wenn es sich um einen lauwarmen Sommerabend handelt. Direkt vor dem Bruno bietet die Gemeinde Brunn am Gebirge Kinoatmosphäre der anderen Art. Eine schon lieb gewordene Tradition. Zum Start in den Kinosommer wurde eine französische Komödie gezeigt. ‚Unter Freunden‘ von Olivier Baroux handelt von alten Weggefährten, die mit ihren Frauen gemeinsam Urlaub machen. Das Zusammenleben auf dem gecharterten Segelboot ist dann doch weniger harmonisch als zunächst gedacht. Die kommenden Wochen wird im Brunner Sommerkino viel Abwechslung geboten. Dabei werden nicht nur klassische Kinofilme gezeigt sondern auch durchaus anspruchsvollere Streifen und Dokumentationen.