Spatenstich Parkhaus Quartier Mitte in St. Pölten

Die Bauarbeiten zum Parkaus Quartier Mitte in St. Pölten sind bereits angelaufen. Die schweren Geräte waren bereits am baggern und graben, als der Spatenstich sich Vertreterinnen und Vertreter von Stadt und Land sowie den Bau- und Planungsfirmen für den Spatenstich trafen. Entstehen sollen 467 PKW-Stellplätze auf zwölf Ebenen. Es wird also in die Höhe gebaut und nicht in die Tiefe.

Bürgermeister Matthias Stadler betonte, dass das Parkhaus notwendig gewesen sei, um den Bewohner des Quartier Mitte Stellplätze zu bieten.

Die Stellplätze sollen aber nicht nur den Anrainerinnen und Anrainern der neuen Wohnhäuser am Rennbahnweg zur Verfügung stehen, sondern auch öffentlich nutzbar sein. Auch 130 Fahrradstellplätze, Ladestation für E-Autos und eine PV-Anlage am Dach sind geplant.

Bis Ende des Jahres müssen sich die AnrainerInnen und PendlerInnen noch gedulden, bis dahin soll das neue Parkhaus Quartier Mitte fertiggestellt werden.